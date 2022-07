En quête d'un attaquant, et voilà le nom de Robert Lewandowski de retour au rayon priorité du club selon certaines rumeurs, le Paris Saint-Germain n'aurait pas l'intention de miser sur les joueurs du club. Arnaud Kalimuendo par exemple. Prêté les deux dernières saisons au Racing club de Lens, l'international espoirs français devrait à nouveau quitter le club de la capitale où il se trouve sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, indique L'Equipe dans son édition de samedi.

Imiter Coman et Nkunku ?



Celui qui a inscrit 19 buts en 60 matchs de Ligue 1 avec le maillot sang et or pourrait par exemple servir de monnaie d'échange dans l'éventuel transfert de Milan Skriniar, le défenseur central slovaque de l'Inter courtisé par le champion de France. Arnaud Kalimuendo se verrait peut-être mieux intégrer la rotation de Christophe Galtier, le nouvel entraîneur, et pourquoi pas se faire une place auprès de Kylian Mbappé dans un système à deux attaquants.



Si ce n'était pas le cas, le natif de Suresnes suivrait le chemin d'autres jeunes joueurs de la maison PSG, obligés de s'exiler pour exercer leur métier et réussir, à l'image de Kingsley Coman (Bayern Munich) et Christopher Nkunku (RB Leipzig).