PSG: après la victoire contre Auxerre, Paris "a déjà la main sur le trophée" selon Marquinhos

Paris réalise la bonne opération en ce dimanche soir en s'imposant sur la pelouse d'Auxerre (1-2). Une victoire sur le fil, assurée notamment grâce à un doublé de Mbappé en deux minutes (6e et 8e), qui permet à Paris de se rapprocher un peu plus d'un nouveau sacre en Ligue 1. Au micro d'Amazon à la fin de la rencontre, Marquinhos a rappelé que le Paris-Saint-Germain était désormais plus qu'à une seule victoire du titre tant espéré.

"On a déjà la main sur le trophée"

"Je pense qu’on s’est relâché un peu après qu’on ait marqué les deux buts. Il fallait pas. On se met en danger tout seul. Je pense que 2 à 0 c’est toujours un résultat dangereux. Eux ils ont marqué un but après ils ont gagné de la motivation et de la force pour aller chercher le match nul mais nous a tenu. C’est bien. C’est un match clé, décisif. On n’est pas champion encore mais on a la main sur le trophée déjà et il manque juste un match pour pouvoir le prendre".