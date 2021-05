Après le Trophée des Champions, le Paris Saint-Germain a récolté son deuxième titre de la saison en s'octroyant la 14eme Coupe de France de son histoire, mercredi, au terme d'un succès contre Monaco (2-0). Une fierté pour le président Nasser Al-Khelaïfi, qui se projette déjà sur la fin de semaine et un weekend en Ligue 1 décisif.

"Un autre titrer à aller chercher et gagner"

“Nous avons gagné notre deuxième trophée de la saison, et c’est très important pour nous. La Coupe de France est notre spécialité maintenant et j’espère qu’on continuera dimanche aussi. Il y a un autre titre à aller chercher et gagner”, a souligné Nasser Al-Khelaïfi sur le site officiel du club. “Mais nous sommes très heureux pour les joueurs, le staff, le coach. Nous avons fait ce qu’il fallait. Ce soir était la meilleure préparation possible avant dimanche. J’espère que nous allons aussi gagner le titre.”