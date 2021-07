PSG : Achraf Hakimi positif au Covid-19

Le latéral marocain du Paris SG Achraf Hakimi a été testé positif au Covid-19 et mis à l'isolement, a indiqué samedi à l'AFP une source proche du club, confirmant une information du journal L'Equipe. Recruté pour environ 60 M EUR à l'Inter Milan en début de semaine dernière, le défenseur avait disputé ses premières minutes sous le maillot parisien mercredi en amical face au Mans (N1), délivrant notamment une passe décisive lors du large succès (4-0).L'international marocain de 22 ans, qui avait déjà montré ses qualités mercredi, devait participer samedi au deuxième match amical du PSG contre Chambly, qui s'est soldé par un match nul (2-2).

Il devrait également manquer les prochaines rencontres de préparation face à Augsbourg mercredi et au Genoa samedi. Le jeune milieu de terrain de 18 ans Edouard Michut a également été infecté par le coronavirus, a précisé à l'AFP cette même source, qui n'était pas en mesure de dire quand les deux joueurs ont été testés positifs et combien de temps durerait leur isolement. Le Paris SG avait été touché par un foyer de contamination de coronavirus l'été dernier après avoir perdu la finale de la Ligue des champions. Pas moins de six joueurs avaient été infectés et avaient manqué la reprise du championnat de Ligue 1.

Les premiers mots d'Hakimi :