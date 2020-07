Répéter les gammes en empilant des buts comme des perles : c'est l'idée de ce début de préparation tout en douceur pour le Paris Saint-Germain. À une semaine de la finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne, les champions de France se sont encore dégourdis les jambes pour prendre du plaisir contre un adversaire qui, à première vue, n'avait d'opposition que le nom. À première vue seulement, car si Le Havre avait bu la tasse en 90 minutes (0-9), Waasland-Beveren, dernier de la Jupiler Pro League la saison dernière, n'en a encaissé que sept en 120 minutes...

Cette deuxième rencontre de pré-saison offrait un format inédit : la durée totale de l'opposition était fractionnée en quatre temps, avec des périodes de 30 minutes chacune. Thomas Tuchel a procédé à 3 changements par rapport à son premier onze concocté en Normandie : Thiago Silva suppléait Presnel Kimpembe en charnière centrale aux côtés de Marquinhos, tandis que la paire Verratti-Gueye remplaçant le duo Paredes-Herrera à la récupération. Une façon de mettre le doigt sur les postes en balance pour les grosses échéances.



La rotation logique effectuée par Thomas Tuchel a été plus difficile à lire avec ce drôle de format. Avec 10 minutes de pause entre chaque quart-temps, le match s'est étiré sur deux heures trente ! Globalement, notons la sortie rapide de Keylor Navas et la volonté d'aligner une équipe mixte pour les deux dernières "périodes". Pablo Sarabia, Leandro Paredes, Ander Herrera et Eric Maxim Choupo-Moting encadrait les jeunes pousses dans cette deuxième partie du match.

Le jeu : quand "Choupinho" vole la vedette à Neymar et Mbappé

Mais il a fallu attendre la suite pour voir l'attaquant le plus inspiré du soir. Une fois de plus, Eric Maxim Choupo-Moting a montré pourquoi il était une coqueluche de ce groupe et du public parisien. Aussi improbable pour ses ratés que pour ses inspirations, le Camerounais était dans sa meilleure version. C'est lui qui a salé l'addition sur une merveille d'enchaînement conclu par une frappe sèche du gauche en lucarne (63e), avant d'en remettre une couche sur une volée écrasée qui a fait mouche (66e). Du "Choupinho" dans le texte. Le jeune Loïc Mbe Soh a clos le festival dans le dernier quart-temps (93e).

L'attitude : une complicité encore palpable

Dans le rythme, l'expression, l'intensité, tout n'a pas été parfait. Les Parisiens ont d'ailleurs concédé quelques situations évitables, ce qui fait dire que ce deuxième match de préparation était certainement moins abouti que le premier. Mais la bonne humeur qui règne dans ce groupe se reflète sur le rectangle vert. Il était assez amusant, par exemple, de voir les stars d'attaque tenter de partager le gâteau dans la première moitié du match pour que tout le monde marque son petit but. Les suppléants du soir et les jeunes ont aussi montré une belle implication. Bref, tous les deux sont au vert. Place à la suite avec le Celtic au programme.