Presnel Kimpembe (défenseur du PSG, Canal+) :

Sur le match : « C’était un match important avec une équipe solide face à Nîmes. C’était important de retrouver la victoire et c’est chose faite. On a des concurrents directs qui sont en forme, on a perdu des points bêtes mas le chemin est encore long, on doit rester concentrer sur nous-mêmes. »

Sur le Classique : « On s’attend à un classico difficile car ce n’est jamais facile. Pour un Parisien comme moi ça me tient à cœur c’est quelque chose de très important. C’est le rêve de tous les parisiens de jouer un match un comme ça et on va tout faire pour ramener les trois points. »

Sur Neymar et Mbappé : « J’espère que Neymar va prolonger, j’en ai aucune idée, ça se passe entre le club et lui. C’est un joueur important pour nous et pour le club et on a besoin de lui pendant encore longtemps. Mbappé ? Si ça ne tient qu’à moi, ils restent tous les deux encore dix ans. Après chacun fait ses choix mais j’espère que c’est bien parti pour les deux car on a besoin d’eux. »

Mauricio Pochettino (entraîneur du PSG, Canal +) : « C’est incroyable ce qu’on vit avec Neymar. Il est très content d’être à Paris et ce serait un signal très important de le prolonger. Le club travaille, on n’a pas trop d’infos à vous donner.

Angel Di Maria ( milieu de terrain offensif du PSG, Canal +) : "On a perdu beaucoup de points en début d’année, des points qu’on aurait pas du perdre. Le championnat est intéressant, c’est bien qu’il y ait des équipes qui puissent nous titiller (...) On discute en ce moment (...) Je suis très heureux à Paris."

Jérôme Arpinon (entraîneur de Nîmes, Canal + ) : "Je pense qu'on a été un peu timide en première période. J'avais demandé d'aller les chercher plus haut comme on l'a fait en deuxième. En deux matches, on a fait deux cadeaux. On va essayer d'arrêter ça. On espérait faire un bon résultat et les accrocher malgré leurs qualités importantes, mais on leur donne le premier but. On a montré un meilleur visage en seconde période, beaucoup plus conquérant, plus agressif. Aujourd'hui, c'était un Nîmes à deux visages."