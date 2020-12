Houssem Aouar (milieu de terrain de l'OL, Téléfoot) : "On savait qu’une fois le ballon récupéré, il fallait essayer de casser leur pressing, surtout qu’ils le font très bien. Donc forcément, cela a été la clé du match. Après, on regrette de ne pas l’avoir fait un peu plus en deuxième période notamment parce que je pense qu’il y avait la place. Mais en tout cas, on est satisfait de ce qu’on a fait en première période avec ce but amplement mérité au vu des situations qu’on a eues."

Karl Toko-Ekambi (attaquant de l'OL, Téléfoot) : "La soirée parfaite ? Oui, c'est clair. C'est ce qu'on voulait faire. On voulait venir ici pour gagner, on a réussi à le faire, ces trois points vont nous faire du bien. Cela nous donne de l'espoir mais il reste énormément de temps. Pour moi, les matchs contre les équipes en bas de classement sont encore plus durs. On a réussi à gagner contre un concurrent direct, il faut continuer. On est sur une bonne lancée, on enchaîne les victoires. Il ne faut pas se prendre la tête ni penser à quoi que ce soit."

Mitchel Bakker (défenseur du PSG, Téléfoot) : "Ce n'était pas notre soirée. On doit oublier ce match et penser au prochain. Concernant la blessure de Neymar, je ne sais pas ce qui s'est passé mais cela n'a pas l'air bon. De quoi le PSG a manqué ? De tout."