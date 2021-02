PSG : 7 absents contre Nîmes

Le Paris Saint-Germain se replonge dans les joutes de la Ligue 1 avec la réception de Nîmes, ce mercredi à 21 heures. Un match à la portée des champions de France qui défieront la lanterne rouge du championnat. Mauricio Pochettino devra toutefois composer avec de nombreuses absences pour cette rencontre au Parc des Princes.

Neymar, Navas, Marquinhos et Verratti tous absents !

Pas moins de 7 joueurs - et non des moindres - manqueront la réception des Crocos. Neymar, seul joueur à son niveau à Lorient (défaite 2-3), purgera un match de suspension. Touché aux adducteurs, Keylor Navas manquera son deuxième match consécutif. Tout comme le capitaine Marquinhos et le milieu de terrain Ander Herrera, tous deux en phase de reprise. A cela s'ajoute l'absence longue durée de Juan Bernat et celles, plus récentes, de Marco Verratti et Abdou Diallo, tous deux testés positifs au Covid-19.