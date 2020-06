PSG : 4 cas antérieurs de contaminations au Covid-19

La rentrée est placée sous le signe des examens médicaux dans les rangs du Paris Saint-Germain. Ce lundi, Kylian Mbappé, Neymar, Marco Verratti et toutes les stars parisiennes ont fait leur retour au Camp des Loges pour débuter une période de 3 jours préalable à la reprise de l'entraînement. Des tests de dépistage et sérologiques ont été pratiqués sur tous les joueurs et membres du staff technique. Ils ont révélé 4 cas positifs antérieurs au coronavirus - ce qui signifie qu'il n'y a pas de risque de contamination.

Des symptômes présentés pendant la période de confinement

"Les tests de dépistage PCR et sérologiques menés hier, avant la reprise des activités du groupe professionnel, auprès des joueurs et du staff du Paris Saint-Germain ont montré 4 cas antérieurs de contaminations au Sars-Cov2 (3 joueurs et un membre du staff)", a indiqué le PSG dans un communiqué officiel. "Ces personnes avaient présenté les symptômes pendant la période de confinement alors qu’elles n’étaient pas en contact les unes avec les autres. Ils ne sont aujourd'hui plus contagieux et reprendront leur programme d’entrainement. Depuis aujourd'hui et jusqu'à demain, les joueurs ont entamé leurs tests médicaux et physiques, la reprise des activités au centre d'entraînement Ooredoo est quant à elle prévue ce jeudi par petits groupes de joueurs comme prévu par le protocole médical et sanitaire du Paris Saint-Germain".