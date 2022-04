Prix Marc-Vivien Foé : Et les 3 finalistes sont…

Un coin du voile a été levé sur le futur vainqueur du prix Marc-Vivien Foé. RFI a révélé ce jeudi les trois joueurs arrivés en tête des votes du jury de journalistes, qui restent en course pour cette récompense visant à distinguer le meilleur joueur africain de Ligue 1. Il s'agit de deux joueurs du Stade Rennais, le défenseur central marocain Nayef Aguerd et le latéral droit malien Hamari Traoré, et du milieu de terrain ivoirien de Lens, Seko Fofana. Le nom du lauréat sera dévoilé le 16 mai.

Prix Marc-Vivien Foé : le palmarès

2009*: Marouane Chamakh (Bordeaux – Maroc)



2010*: Gervinho (Lille – Côte d’Ivoire)



2011 : Gervinho (Lille – Côte d’Ivoire)



2012 : Younès Belhanda (Montpellier – Maroc)



2013 : Pierre-Emerick Aubameyang (Saint-Etienne – Gabon)



2014 : Vincent Enyeama (Lille – Nigeria)



2015 : André Ayew (Marseille – Ghana)



2016 : Sofiane Boufal (Lille – Maroc)



2017 : Jean Mickaël Seri (Nice – Côte d’Ivoire)



2018 : Karl Toko Ekambi (Angers- Cameroun)



2019 : Nicolas Pépé (Lille - Côte d'Ivoire)



2020 : Victor Osimhen (Lille - Nigeria)



2021 : Gaël Kakuta (Lens - RD Congo)



(*) Ne s’appelait pas encore « Prix Marc-Vivien Foé ».