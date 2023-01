Poussif, le PSG fait nul contre Reims

A moins de trois semaines du choc de Ligue des champions face au Bayern Munich, le PSG a montré toutes ses difficultés du moment contre Reims, ce dimanche soir, dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1 (1-1). Malmené en première période, peu à l'aise dans son jeu, Paris a malgré tout su trouver la solution en seconde mi-temps face aux Rémois, avant de se faire reprendre à la dernière minute de la rencontre. Les Parisiens sont ainsi tombés sur des Champenois venus remontés comme des coucous par leur coach Will Still, avec derrière la tête l'idée de faire un coup au Parc des Princes.

Le PSG reprend 5 points d'avance sur Lens

Alors que Neymar et consorts avaient l'occasion de reprendre leurs distances en tête du championnat (une victoire leur aurait donné 5 points d'avance sur le RC Lens et 7 sur Marseille, eux-mêmes tenus en échec ce week-end), Reims a tout changé à la fin d'un second acte mouvementé. Le Brésilien du PSG avait pourtant débloqué la situation à la 51e, seul de près dans la surface. Le SDR aurait lui pu obtenir un penalty, finalement refusé, autour de l'heure de jeu avant que Marco Verratti ne soit expulsé par Ruddy Buquet sur la même action, après recours à la VAR...

A onze contre dix, les visiteurs poussaient. Jusqu'à donc obtenir une égalisation méritée, par l'Anglais Folarin Balogun, à la 96e minute. Désormais, Paris doit vraiment se remettre la tête à l'endroit, bousculé collectivement comme l'est cette équipe depuis le début de l'année. Seule bonne nouvelle pour le PSG, le Bayern ne semble pas aller nettement mieux en ce moment.