Pour Tuchel, le PSG a réalisé une performance « exceptionnelle » contre l’OM

Le réveil va être difficile pour le PSG, lundi matin. Les hommes de Thomas Tuchel ont chuté pour la deuxième fois en deux matchs de Ligue 1 cette saison, face à l’ennemi juré marseillais. Pourtant, après la rencontre, l’entraîneur allemand s’est montré particulièrement élogieux au sujet de ses troupes. « Si vous regardez le match, vous analysez les stats, les récupérations hautes, les deuxièmes ballons, dans la surface adverse, ce sont des stats exceptionnelles. Honnêtement, c’était très impressionnant de regarder mon équipe jouer comme ça. C’était un grand match, mais on doit séparer la performance du résultat. Je ne suis pas inquiet, je suis content », a-t-il assuré au micro de Téléfoot, dimanche soir.

Tuchel : « C’est impressionnant, pour moi, cette performance »

Puis l’ex-coach de Dortmund en a rajouté une belle couche en conférence de presse. « Ça peut arriver dans le foot, on peut perdre un match avec malchance. On a complètement contrôlé le match. On a joué un bon match, une bonne performance. Je ne suis pas surpris, mais c'est impressionnant pour moi cette performance face à une équipe comme Marseille, a-t-il insisté. On a contrôlé toutes les phases de ce match. On a eu beaucoup de récupérations hautes, un nouveau record de récupération haute. La performance était exceptionnelle, mais on ne peut pas contrôler le résultat (…) Je suis très content, j'ai vu un grand match de notre part ». De grand match il n’y a pourtant pas eu au Parc des Princes, dimanche, le spectacle ayant tourné au ridicule.