Pour Lille, dominer n'est pas gagner

Lille a gâché sa première balle de match. Trop empruntés au début de la rencontre face à Saint-Etienne, les Dogues ont été rattrapés par la pression de pouvoir s'adjuger le titre dès la 37eme journée (0-0). Leur montée en puissance n'aura pas été suffisante pour s'imposer et garder trois points d'avance sur le PSG. La première frappe cadrée lilloise de la partie survenue à la 59eme minute du jeu comme les occasions franches de Jonathan Bamba, Burak Yilmaz ou Yusuf Yazici dans les derniers instants sont arrivées trop tard pour être synonymes de victoire.

Dominateur mais parfois en manque d'inspiration face au bloc défensif stéphanois, le LOSC a été rattrapé par une domination stérile qui lui a déjà fait perdre des points pendant la phase retour. C'était notamment le cas contre Montpellier (1-1), Brest (0-0) ou Strasbourg (1-1). Pour que le match nul concédé ce dimanche face à Saint-Etienne ne soit pas celui de trop, les joueurs de Christophe Galtier vont devoir forcer leur nature lors de la 38eme journée. A Angers, ils vont devoir s'imposer pour se venger après un match aller perdu malgré 66% de possession et s'adjuger le titre.

Les Dogues ont montré les dents mais ils ont été muselés par les Verts

Le club nordiste est toujours maître de son destin, mais faute d'avoir fait basculer les détails en sa faveur, il va devoir s'employer jusqu'au bout. Si Lille a conservé un point d'avance sur le PSG grâce à la solidité de sa défense, il n'a pas su provoquer la chance du champion avec son secteur offensif pour en garder trois. En ne perdant pas un match qui n'était pas abouti, les coéquipiers de Sven Botman ont prouvé qu'ils étaient une bonne équipe. Avec un but en plus, ils auraient été une grande équipe capable de résister à la pression et de tuer le suspense. Le LOSC a grillé son dernier joker mais garde la main et va jouer sa saison sur un seul match.

Malgré le deuxième bilan de la phase retour et une place de leader occupée à l'issue de 15 des 18 journées disputées sur cette période, Lille peut encore terminer la saison à la troisième place. Pour éviter cela, Jonathan David & co vont devoir être d'attaque jusqu'au bout pour que leur domination se concrétise. C'est le seul moyen de convertir la deuxième balle de match et ne pas regretter la première.