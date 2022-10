Kylian Mbappé a fait parler de lui dernièrement en contestant sa position sur le terrain avant de laisser croire qu’il était malheureux au PSG et qu’il cherchait à s’en aller. Des doléances qui ont un peu écorné son image. Est-ce que cela a un impact sur sa cote auprès des ténors européens ?

« Mbappé mettra des triplés et fera taire tout le monde »

Djibril Cissé, ex-international français, s’est exprimé sur le sujet. Pour lui, les messages que peut délivrer le Bondynois en dehors des terrains ne vont en rien influer l’intérêt à son endroit des meilleures équipes continentales. « Ça ne va rien changer. Il est bankable, le petit », a déclaré l’ancien international français lors de l’émission L’Equipe du Greg de la Chaine L’Equipe.



Cissé a poursuivi en indiquant que Mbappé peut tout faire oublier en faisant le boulot sur le terrain, comme il l’a déjà montré lors des saisons passées. « Les gens du football vont dire que c’est un gamin. Mais le jour où il va s’énerver, il va mettre un triplé et c’est tout. « T’es pas content, voilà un triplé », a-t-il ajouté. Le Bondynois n'était pas loin d'en claquer un vendredi soir contre Ajaccio. Après deux matches sans scorer en Ligue 1, il a signé un doublé. Et en prime, il s'est offert une passe décisive pour Messi. La prédiction de Cissé a donc failli se vérifier.