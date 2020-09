Pour Ben Arfa, La Ligue 1 est meilleure que la Liga

Hatem Ben Arfa s'est confié sur la Ligue 1 et la Liga ce dimanche sur le plateau de Téléfoot, lui qui connaît bien les deux championnats. Pour l'ancien joueur de l'OM et du PSG notamment, le championnat français n'est pas inférieur à son voisin ibérique. "La Ligue 1 est très intéressante. Je peux dire que le championnat français est meilleur que l'espagnol. En Espagne, les grands clubs cachent un petit peu la forêt, avec le Real ou le Barça. Mais globalement, la Ligue 1 est plus forte que la Liga. J’en suis persuadé", a-t-il analysé, lui qui pourrait revenir en France.



"On ne sait jamais de quoi est fait le futur, on verra. J’étudie les propositions qui arrivent'', a-t-il dévoilé. Pour rappel, Ben Arfa est aujourd’hui libre de tout contrat après un passage anecdotique au Real Valladolid, en Espagne.