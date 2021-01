Pologne : Sousa devient le nouveau sélectionneur

Sousa veut performer lors de l'Euro avec la Pologne

"Je suis honoré et fier d'être l'entraîneur de l'équipe nationale polonaise. Je voudrais tout d’abord remercier le président Zbigniew Bońek et l’ensemble du conseil d’administration d’avoir pu relever un si grand défi. La Pologne est un pays de football et je suis convaincu que votre enthousiasme nous donnera force, soutien et confiance dans la représentation. Ensemble, nous pourrons nous battre pour des victoires lors de l'Euro", a notamment expliqué Sousa, avant de continuer son propos de façon très optimiste : "Avec la bonne mentalité, la bonne discipline, l'organisation et la bonne approche, avec moi, mon personnel, les employés de la fédération et le soutien de toute la nation, nous serons forts. Je suis sûr que toute la Pologne sera fière de son équipe nationale."





Alors que l'Euro se disputera désormais dans une poignée de mois, du 11 juin au 11 juillet, la Pologne vient de changer de sélectionneur, ce jeudi. Lundi, Jerzy Brzęczek avait été démis de ses fonctions. "Lundi, j'ai rencontré l'entraîneur Jerzy Brzęczek et je lui ai dit qu'après une analyse approfondie, nous devions nous séparer", avait expliqué le président de la fédération polonaise. C'est Paulo Sousa qui va occuper la place de sélectionneur.C’est la première expérience de Paulo Sousa en tant que sélectionneur national. Jusqu'ici, il n'avait été qu'à la tête de clubs dans huit pays, dont la France avec les Girondins de Bordeaux, et son départ survenu il y a cinq mois. Sousa disputera donc l'Euro avec la Pologne de Robert Lewandowski. Les Polonais sont placés dans le groupe G de la compétition avec l'Espagne, la Suède et la Slovaquie.