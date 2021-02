Pochettino tacle à son tour Koeman

Mauricio Pochettino, l’entraineur du PSG, s’est présenté ce mardi pour la conférence de presse précédant le match de Coupe face à Caen. Mais, durant ce rendez-vous avec les journalistes, il n’était pas trop question de cette opposition face aux Malherbistes. Le technicien argentin a eu à s’exprimer sur d’autres sujets, comme la polémique qui concerne Lionel Messi et qui suscite actuellement des frictions avec le FC Barcelone.



Depuis quelques jours, il y a cette impression selon laquelle les Parisiens se sont donnés le mot pour tenter de séduire la star blaugrana et essayer ainsi de l’attirer dans la capitale française. A tour de rôle, Neymar, Di Maria, Verratti mais aussi Pochettino lui-même ont exprimé leur admiration pour ce génie et leur désir de le voir sous les couleurs du PSG. Des déclarations qui font rêver les supporters, mais qui en revanche sont très mal accueillies en Catalogne.

« Nous n’avons manqué de respect à personne »

Ronald Koeman, le coach des vice-champions d’Espagne, s’en est plaint en indiquant que Paris manque de respect à son club. Une attaque qui a fait grand bruit et face à laquelle Pochettino ne pouvait pas rester sans réaction. « Les joueurs peuvent parler de leur côté, ils peuvent dire avec qui ils ont envie de jouer, et c'est valable pour le Barça, pour le Real Madrid ou n'importe quelle équipe. Nous avons un respect total pour tous les autres clubs », a-t-il tonné.



Pour l’entraineur de l’équipe francilienne, les Barcelonais devraient plutôt s’en prendre à la presse et les médias qui ne cessent de spéculer sur le futur de La Pulga, à l’instar du magazine France Football, qui en a fait sa une aujourd’hui. « On parle d'un magazine qui n'a rien à voir avec le PSG.. Quand un joueur parle, il parle avec ses émotions, mais il n'y a aucune polémique ici. A aucun moment nous (le club) n'avons manqué de respect à qui que ce soit. A aucun moment nous n'avons fait quoi que ce soit d'incorrect (…) Il ne faut pas confondre ce que fait un magazine comme France Football avec ce que nous faisons nous au PSG », a ajouté Pochettino.