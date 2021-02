Pochettino pas pressé pour Neymar

Quatre jours après le festival du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des champions (1-4), Mauricio Pochettino s'est présenté devant la presse à la veille de la réception par les Parisiens de l'AS Monaco (21h, 26e journée de Ligue 1). L'entraîneur argentin a évoqué l'absence de Neymar.

Et Mauricio Pochettino n'a pas semblé pressé de revoir sa star brésilienne. Pas parce qu'il peut s'en passer, mais parce qu'il préfère que le temps de la récupération soit respecté afin que Neymar revienne avec la pleine possession de ses moyens : "La récupération de Neymar suit les plannings de notre staff médical. Que ce soit pour telle ou telle compétition l'important c'est d'abord la santé du joueur. On veut voir nos joueurs le plus rapidement possible, mais si Neymar revient, il faut que ce soit de la meilleure manière possible."

Un retour en suspens

Pour rappelle, Neymar est absent depuis le 10 février dernier et le 32e de finale de Coupe de France remporté face à Caen. Le créatif auriverde souffre d'une lésion du long adducteur gauche. Sa présence pour le match retour face au FC Barcelone, prévu le 10 mars prochain, est toujours incertaine.