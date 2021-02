Pochettino : « On doit continuer à progresser »

En l’emportant avec l’art et la manière au Nou Camp mardi dernier (4-1), le PSG a marqué les esprits des observateurs. Beaucoup en font aujourd’hui l’un des favoris pour la conquête du Graal européen. Mauricio Pochettino, le coach de l’équipe, apprécie tous ses commentateurs laudateurs. Mais, il sait aussi prendre ses distances par rapport à tout ce qui se dit à l’extérieur, et maintenir une exigence dans le travail.

Pochettino maintient ses troupes sous pression

Dès la fin du match face au Barça, le coach argentin a tenu à mettre en garde ses protégés sur le fait que rien n’était acquis encore. Et, ce samedi, à la veille de la rencontre contre Monaco en championnat, il a indiqué qu’il y avait encore beaucoup de travail à faire : « La priorité est d'améliorer tous les aspects et d'avoir cet équilibre si important dans le football. On doit continuer à progresser, a-t-il assuré. Nous sommes heureux avec le développement de tous les secteurs de l'équipe et nous devons continuer à travailler pour atteindre les niveaux que l'on espère. »

« L’équipe a encore une marge de progression »

Tout en soulignant qu’il restait encore du pain sur la planche, « Poch » s’est dit content de ce qui a déjà accompli depuis son arrivée au club, notamment sur le plan athlétique. "Cela va en s'améliorant. On a préparé les choses comme on le souhaitait, on va dans la direction souhaitée. On est content après 45 jours. Les choses vont continuer à s'améliorer dans tous les secteurs car l'équipe a encore une marge de progression", a-t-il noté.

« Monaco, peut-être le défi le plus important »

Tous les feux sont donc au vert à Paris, mais il faudra confirmer cette bonne dynamique dimanche. Et ça ne sera pas une partie de plaisir face à une formation d’ASM très dangereuse et qui l’avait emporté à l’aller. "Dimanche c'est un match important, face à une équipe qui n'est qu'à cinq points. C'est fondamental de gagner pour rester en course et essayer de gagner le championnat, a fait savoir Pochettino. C'est peut-être notre défi le plus important. Nous devons essayer jouer chaque match comme si c'était le dernier. Dimanche j'espère que la performance de l'équipe sera au top niveau. Mais ce n'est pas facile de répéter ça dans toutes les compétitions ».