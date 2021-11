Pochettino : "Messi le mérite, pas de débat"

"Je tiens à féliciter publiquement Leo (Messi) et aussi sa famille. C'est énorme. J'espère qu'il profite. On est tous ravis", s'est d'abord réjoui l'entraîneur du PSG en conférence de presse, à la veille de la réception de Nice en Ligue 1. "Il mérite totalement le Ballon d'Or. Il n'y pas de débat sur ce sujet. Je peux comprendre que dans d'autres pays certains ne soient pas d'accord, mais je pense qu'il l'a bien mérité", a affirmé le technicien.

"On espère aussi que c'est le premier jour de la construction de ce qui peut être un huitième Ballon d'Or. On est tous ravis d'avoir Messi ici. On espère aussi avoir à la fin de l'année, au-delà d'une récompense individuelle, des trophées collectifs. C'est quelque chose que tous nous voulons ici au club", a-t-il ajouté. Après le septième Ballon d'Or remporté lundi par Lionel Messi, des voix se sont élevées dans les médias et chez les anciennes gloires du football pour critiquer ce choix, illustrant une forme de lassitude. En Allemagne, le quotidien Bild a ainsi qualifié de "choix scandaleux" le fait d'avoir décerné la récompense à Lionel Messi et non à l'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski.