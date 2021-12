Mauricio Pochettino est au PSG depuis presque un an. Pour l’instant, il ne fait guère l’unanimité à son poste d'entraineur. Malgré des résultats plus ou moins satisfaisants, le coach argentin suscite beaucoup de critiques en raison du jeu peu reluisant qu’il fait pratiquer à son équipe. Il y a donc beaucoup de réserves à son encontre. Que ça soit à l’extérieur, ou à l’intérieur du club. La direction commence à s’agacer face à cette situation, et c’est aussi le cas de quelques joueurs clés.

Un coach trop « doux », Messi et consorts en ont assez

Si l’on se fie à ce que révèle L’Équipe, Messi et son clan ne sont plus aussi certains que « Poche » est l’entraineur qu’il faut pour l’équipe parisienne. On doute sérieusement de ses compétences. Tant par rapport à son travail tactique, vu qu’il tâtonne dans tous les domaines, qu’en ce qui concerne son management. Même si la relation est bonne entre La Pulga et son compatriote, une sorte de défiance s’est installée et celle-ci pourrait bien précipiter la chute de ce dernier.

Messi n’est pas le seul joueur parisien à se montrer circonspect au sujet du coach. Plusieurs de ses coéquipiers sont assez inquiets pour la suite, car ils ne perçoivent pas chez le technicien argentin les caractéristiques d’un vrai leader et d'un coach à poigne. Il se montre docile et diplomate avec les joueurs, ne haussant presque jamais le ton. Cette approche peut être appréciable, mais elle a parfois des limites quand les choses ne tournent pas comme on le souhaite. A moins de forcer sa nature, Pochettino peut donc se retrouver sérieusement fragilisé en cas de crise de résultats.