Pochettino : "Je n'ai jamais pensé quitter le PSG"

Ce jeudi, le coach du PSG Mauricio Pochettino a pris la parole dans les colonnes du Parisien. Alors que son équipe défiera Lille, dimanche à Tel Aviv dans le cadre du Trophée des champions (20 heures), le technicien argentin s'est montré conscient des attentes autour du PSG, d'autant plus après la perte de la Ligue 1 au profit des Dogues la saison dernière, et du recrutement actif du club francilien (Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma). Le dossier le plus brûlant concerne la possible arrivée de Paul Pogba (Manchester United) mais sur ce sujet l'ancien coach des Spurs s'est montré plutôt flou dans sa réponse. " Je ne donne pas de nom. Je n’aime pas parler de joueurs qui appartiennent à d’autres équipes. Le club travaille en toute discrétion, réalisant de bonnes choses. À la fin du mercato, nous verrons qui seront les nouveaux joueurs, s’il y en a, et nous verrons quels joueurs partiront de l’équipe", a-t-il assuré.

"Il y a eu beaucoup de rumeurs"

Prolongé jusqu'en juin 2023 par le PSG vendredi, l'entraîneur argentin a également évoqué les rumeurs d'un possible départ vers Tottenham ou le Real Madrid, des rumeurs qui ne sont pas allées plus loin que cela, selon lui. " Si j'ai pensé à quitter le PSG ? Non. Tottenham et le Real Madrid m'ont approché ? Il y a eu beaucoup de rumeurs. Nous savons tous que c’est la réalité du football. Il y a des mouvements dans les clubs, avec joueurs et entraîneurs donc les rumeurs seront toujours là. Avec le président ou Leo nous avons toujours maintenu une relation tranquille, fluide. Les choses ont toujours été claires. Il n’y avait pas besoin de dire plus. Si j’ai eu envie de démentir grâce aux réseaux sociaux ? Non, non. Je ne le jugeais pas nécessaire. OK, les rumeurs étaient là. Mais les choses étaient claires de la part du club et de mon côté", a glissé le natif de Murphy, qui s'est exprimé pour la première fois sur ce sujet.

PSG - Un an de plus pour Pochettino

"Mbappé a un an de contrat avec nous, c'est une réalité"

La seule chose claire est que Kylian a encore un an de contrat. C’est un joueur de l’effectif et nous le traiterons de la même manière qu’un joueur avec cinq ans de contrat. C’est différent mais chaque situation peut se développer, évoluer… Ça se gère à un autre niveau. Mais au niveau sportif, ça ne change rien. Un contrat se signe d’un jour à un autre, avec un début et une fin. Le plus important est qu’il continue de s’investir comme il l’a démontré jusqu’ici, qu’il continue à être le meilleur, que nous pensions qu’il est le meilleur… Il n’y aura pas de problème. M’a-t-il dit qu’il ne prolongerait pas ? Ce sont des discussions privées. Mais en aucun cas Kylian ne m’a parlé de ça. Peut-on imaginer un départ libre ? Je ne vis pas à travers l’imagination. Je ne pense pas à ce qui peut ou pas se passer. Il a un an de contrat avec nous, c’est une réalité", a affirmé, autoritaire, l'entraîneur du PSG.

Forcément, il n'a pu échapper à la question du futur de Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin 2022 avec le club de la capitale, le champion du monde 2018 n'a pas prolongé son bail et pourrait partir de façon libre lors de la fin de la saison prochaine. Pochettino a émis le désir de traiter l'attaquant de la façon la plus justifiée possible.