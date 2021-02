Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur Canal+) : « Oui, je suis très heureux. On a été très professionnels. C'est important de gagner à nouveau et ressentir ce sentiment. Et être parfait dès le début. C'était une équipe très physique et notre approche a été la bonne. Des joueurs ont marqué des points ? On a été comme on voulait l'être, constants. Je suis content de Danilo, de Diallo...Ils ont montré qu'ils pouvaient avoir leur place. Danilo est par exemple très professionnel et nous sommes contents qu'il ait marqué. Le championnat ? Il faut gagner des matches et rester constants. Bien sûr il y aura de la physique mentale, mais ça sera un peu de tout. OM - OL ? On va regarder le match et ça serait bienvenu si Marseille gagne. »

Frédéric Samaritano (milieu de terrain de Dijon) : « C'est notre septième défaite consécutive. Ce soir on n'avait pas grand chose à perdre. On est tombé contre une belle équipe de Paris qui nous a fait courir. Il y avait une classe d'écart. On a du mal à se créer des situations. C'est difficile. On n'est pas en confiance. On n'a pas envie de lâcher mais dans la tête on est un peu touché. On va essayer de tout donner jusqu'au bout pour les gens qui nous soutiennent, mais ce sera dur. »

Danilo Pereira (milieu de terrain du PSG) : « C'est mon premier but et je suis très heureux. C'était un bon match pour nous. Après Monaco, c'était important de relever la tête et de prendre les trois points. Sur mon but j'ai été plus rapide que le gardien. Je suis très heureux. Il y a beaucoup de concurrence et de qualité ici. Je travaille tous les jours pour jouer. J'ai eu l'opportunité de jouer aujourd'hui et je pense avoir bien fait. Je travaille tous les jours pour gagner du temps de jeu. Pour la suite de la saison, c'est le mental qui va jouer. On a encore onze matchs à jouer. Ce sera très difficile. J'espère que Marseille gagnera contre Lyon. »