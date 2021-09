Pochettino – Bielsa unis par un lien fort

Actuellement au Paris Saint-Germain, Ander Herrera évolue depuis près d'un an sous les ordres de Mauricio Pochettino. Un entraîneur dont les méthodes et la façon d'aborder son métier lui rappelle fortement celles d'un autre tacticien argentin, Marcelo Bielsa. Pour Herrera, la similitude est évidente et l'Espagnol précise que les deux hommes sont unis par un lien très spécial.



Invité à s'exprimer sur le sujet dans Marca, le milieu de terrain espagnol a tenté d'analyser la façon de faire des deux entraîneurs : « Ils sont unis par leur passion au football. Il passe leur temps à y penser 24h sur 24. Tu peux les croiser dans un couloir et tu verras qu'ils sont en train de réfléchir au jeu. Ils ne s'arrêtent jamais. Ils sont complètement absorbés par le football. C'est quelque chose que j'ai pu voir chez les deux hommes et c'est beaucoup plus évident que chez d'autres entraîneurs. »

« Pochettino a changé l'histoire du club"

Et Ander Herrera de revenir sur le travail effectué par Mauricio Pochettino avec Tottenham : « 'Poche' et son staff rapproché pensent constamment à l'avenir, à ce qu'ils pourront laisser comme héritage au club dans lequel ils travaillent. C'est ce qui s'est passé à Tottenham qui était un club sympa, mais qui ne dérangeait jamais le Top 5. Et aujourd'hui, l'équipe se bat pour les titres. Pochettino a changé l'histoire de ce club. »