Plus qu’un point pour les Verts ?

Si Saint-Etienne a réussi à arracher un précieux match nul dans le derby face à Lyon dimanche soir (1-1), grâce à un penalty de Wahbi Khazri à la 95e minute, la situation du club du Forez reste inquiétante, au moins mathématiquement. Bons derniers de Ligue 1, les Verts n’ont toujours pas gagné le moindre match et n’ont même jamais réussi à mener au score à Geoffroy-Guichard, ne serait-ce qu’une seconde. Mais ce point gagné face au rival vaut sans doute plus que ça.



Déjà car ils ont mis fin à une série de cinq défaites consécutives. Et aussi parce qu’ils ont livré une prestation qui ne ressemblait pas à celle d’un dernier du classement. Ils se sont d’ailleurs vu refuser un but (contre trois pour les Lyonnais), et ont également touché les montants, sur une tête de Khazri dans un début de match à l’avantage des visiteurs. "C'est un point très important dans un derby, même si c'est dommage de ne pas pouvoir enchaîner avec cette trêve internationale. On espère garder cet état d'esprit", a ensuite réagi Claude Puel.

Puel : "Ce groupe a du caractère":

Kolodziejczak : "On a repris de la confiance"

"On a mis du cœur, apprécie le technicien stéphanois. On avait la volonté de ne rien lâcher même si on a été secoués en début de match. Après, c'est devenu un match de ping-pong. C’est dommage qu'on n'ait pas égalisé plus tôt, mais égaliser dans les arrêts de jeu, ça veut dire quelque chose..." Pour le toujours menacé entraîneur, ses hommes ont aussi prouvé qu’ils pouvaient réussir "de grandes choses", ce qu’ils devront démontrer dans deux semaines à Strasbourg, où ils espèrent enfin remporter leur premier match de la saison."Notre problème, c’est d’engranger des points et de reprendre de la confiance, a confirmé Timothée Kolodziejczak, également en conférence de presse. Sur ce match, on a repris de la confiance. Tout n’a pas été parfait, mais je trouve qu’on s’est lâché." Et puis des joueurs qui avaient été écartés du onze de départ ont marqué des points dans le Chaudron, comme Zaydou Youssouf et Ryad Boudebouz, qui devront néanmoins confirmer. Mais les voyants sont au…vert.