Pluie d'absences au PSG face à Lorient

Alors qu'il semblait en avoir fini avec les accumulations de blessures, le Paris Saint-Germain a rouvert en grand les portes de son infirmerie. Pour son déplacement ce dimanche du côté de la Bretagne, pour y affronter les Merlus lorientais (15h), le PSG va devoir fait sans six joueurs. Entre cas positifs au Covid-19 et pépins musculaires, la troupe de Mauricio Pochettino n'est pas à la fête.

Juan Bernat absent, c'est un refrain qui sera répété de longues semaines encore. Mais pour Paris, d'autres problèmes sont venus s'ajouter récemment. Keylor Navas et Marquinhos sont par exemple sortis blessés de la rencontre gagnée lors de la dernière journée de championnat face à Montpellier (4-0). Les deux cadres parisiens ne sont pas remis pour jouer dimanche à Lorient, comme l'a confié Mauricio Pochettino ce samedi en conférence de presse.

Le Covid toujours présent

Positifs au Covid-19, Marco Verratti et Abdou Diallo ne seront pas non plus du voyage et ont été placés à l'isolement. Touché à la cuisse, Ander Herrera restera lui aussi à quai. Malgré ses défections, Mauricio Pochettino (de retour sur le banc parisien après avoir été lui aussi positif au Covid), pourra compter sur la grande majorité de ses joueurs cadres, tels que Neymar, Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe ou encore Angel Di Maria.