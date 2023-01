Philippe Clement (Monaco) : "On aurait dû être à 3 ou 4-0 à la mi-temps"

C'était un match où tout ne fut pas parfait, mais Philippe Clement, le coach de Monaco, vainqueur de Brest (1-0), y aura trouvé des motifs de satisfaction. Opposés à des Bretons en recherche de points, l'ASM et son entraîneur néerlandais ont longtemps buté sur un grand gardien adverse, Marco Bizot, avant de trouver la faille par Golovine. Le tacticien belge est également revenu sur la titularisation du jeune (17 ans) Eliesse Ben Seghir.

Monaco, 1-0 contre un grand Bizot

« Notre première mi-temps a été vraiment bonne. On a trouvé les espaces comme on le voulait. Avec beaucoup de mouvements et des opportunités. On aurait dû être à 3 ou 4-0 à la mi-temps. Mais on a eu la malchance que Bizot (le gardien brestois) fasse un grand match. On a aussi bien défendu collectivement. Eliesse (Ben Seghir) était titulaire parce qu'il le mérite pour le moment. Il donne beaucoup d'énergie à l'équipe. On fait des choix avec le staff. L'important, ce n'est pas l'âge du joueur mais ce qu'il montre sur le terrain. Wissam (Ben Yedder) a des qualités différentes. Ce n'était pas le scénario de match pour le faire entrer. »