Payet sur le banc ? Germain valide !

C'est peu dire que Dimitri Payet n'a guère goûté son passage sur le banc au coup d'envoi de la rencontre de la dix-huitième journée de Ligue 1 remportée ce mercredi 6 janvier face à Montpellier (3-1). L'offensif olympien, finalement buteur après être entré en jeu à la 73e minute, n'avait pas hésité à envoyer un petit message acide à son entraîneur. Pour son coéquipier, Valère Germain, Payet a bien fait d'être mis sur le banc.

Ce vendredi en conférence de presse, l'attaquant de l'Olympique de Marseille a ainsi expliqué que la "technique" d'André Villas-Boas de faire débuter Payet sur le banc, avait piqué au vif ce dernier qui avait, de fait, donner le meilleur de lui-même une fois sur la pelouse. "C'est un joueur d'expérience et le coach avec ses raisons, a indiqué Germain devant les médias. On n'est jamais content d'être sur le banc et il ne devait pas l'être. Sur ce match, le coach a eu raison."

Un bénéfice pour Payet ?

Raison, car Payet a donc marqué. Un bénéfice pour le joueur ? C'est en tout cas ce que souhaite Valère Germain : "Ce but fera peut-être du bien à Dim. J'en suis persuadé". Reste donc à savoir si André Villas-Boas décidera d'aligner d'entrée Dimitri Payet ce samedi à Dijon (21h, 19e journée de Ligue 1). Au classement, les Marseillais sont cinquièmes, avec huit points de retard (mais deux matchs en moins) sur le leader lyonnais.