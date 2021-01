Payet, explication d'une mise à l'écart

Mercredi face à Montpellier, Dimitri Payet n'a pas débuté la rencontre. Entré en cours de match, le Marseillais n'en a pas moins marqué un but, contribuant pleinement au succès des siens (3-1). Mais alors qu'il pensait avoir regagné ses galons de titulaires, il a été une fois encore laissé sur le banc au coup d'envoi du match nul concédé ce samedi par l'OM sur la pelouse de Dijon (0-0). Un choix intrigant de la part de son entraîneur, qui a expliqué sa décision une fois la partie terminée.

Si André Villas-Boas n'avait pas titularisé Payet face au MHSC, c'était pour punir son joueur d'être arrivé en retard à l'entraînement du premier janvier. Mais ce samedi, quelle raison a bien pu le pousser à se passer une deuxième fois consécutive d'un Payet titulaire ? En conférence de presse, l'entraîneur phocéen a abordé le sujet, expliquant d'abord qu'il avait voulu continuer avec Nemanja Radonjic, buteur face aux Héraultais il y a trois jours, afin de "continuer à lui donner confiance ».

Titulaire face à Paris ?

Concernant Dimitri Payet, AVB a précisé : "Avec Dim', il n'y a pas d'histoire, de Twitter ou de confrontation. On est clairs lui et moi." Et le coach phocéen d'insister sur ce point : "Je ne veux pas trop en parler car c'est entre lui et moi. Je pense qu'il doit revenir avec sa force et j'ai confiance en lui. C'est un mec que j'adore ». Dimitri Payet pourrait être titularisé ce mercredi contre le Paris Saint-Germain, à l’occasion du Trophée des champions.