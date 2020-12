Payet et ces médias qui soutiennent le PSG

Dimitri Payet a été le grand animateur de la période précédent le PSG-OM remporté 0-1 par les Olympiens le 13 septembre dernier, sur la pelouse du Parc des Princes. Pour faire monter la pression, le milieu offensif de l'OM avait posté une petite vidéo relative au glorieux passé européen de son équipe, seul club tricolore vainqueur de la Ligue des champions. Et il a été surpris que les médias se soient substitués aux Parisiens pour lui répondre.

Dans un entretien publié ce mardi par L’Équipe, Dimitri Payet est donc revenu sur cet épisode et a assuré que s'il fallait remettre ça, il le ferait volontiers, ajoutant n'avoir aucun regrets : "Pas du tout. J'aimerais même continuer. Cela fait partie du jeu et il ne faut pas le prendre au premier degré. Mais je me suis rendu compte d'une chose : ce n'est pas le PSG qui m'a répondu, même si Presnel (Kimpembe) l'a fait de bonne guerre en conférence de presse. Non, ma surprise, c'est qu'il y ait autant de supporters de Paris dans les médias."