Paulo Fonseca devrait rester au LOSC

L'Olympique de Marseille risque encore de devoir chercher pour son nouvel entraîneur. Après avoir essuyé le refus de Marcelo Gallardo de débarquer au sein du club phocéen, les dirigeants avaient décidé de changer leur fusil d'épaule en se tournant vers Paulo Fonseca, actuel coach du LOSC. Sauf que le Portugais, qui a fini 5e avec Lille cette saison, ne devrait finalement pas venir. La raison étant qu'il ne veut pas aller au bras de fer avec ses dirigeants et Olivier Létang l'a bien fait savoir. Tandis que Fonseca et Létang ont échangé dimanche sur le futur, le président du LOSC a fait passer un message clair en assurant que Fonseca sera là pour la prochaine saison.

Fonseca n'ira pas à l'OM

"Je peux réaffirmer que Paulo sera l’entraîneur du LOSC l’année prochaine. Nous sommes très fiers qu’il soit courtisé, ça prouve la qualité de son travail et de notre projet au sein du LOSC. (...) Paulo est bien au LOSC et avec lui nous espérons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés", a confié Létang, qui a donc confirmé que l'ancien coach de la Roma devrait rester en poste. Pour Pablo Longoria et les dirigeants de l'OM, la nouvelle est mauvaise et la recherche du remplaçant d'Igor Tudor devrait se poursuivre intensément.