Pascal Gastien : "De bon augure pour la suite"

Pascal Gastien (entraîneur de Clermont, propos relayés par L’Équipe) : « On a eu une très, très grosse réaction en seconde période. On les a poussés à la faute. On a changé d'état d'esprit, on s'est engagé un peu plus. En première période, on avait l'impression de voir des enfants contre des adultes, en deuxième on a fait ce qu'on est capable de faire. Évidemment, le carton rouge (rémois) est essentiel mais il y avait déjà des signes montrant qu'on était plus engagé. En première période, on s'est fait manger sur l'agressivité, sur l'impact. Après, les choses se sont inversées à ce niveau-là, même s'ils étaient 10. Et en plus on a été efficace. Le match du PSG était un bon investissement (défaite 5-0 le week-end dernier, ndlr) et j'espère qu'on va progresser petit à petit, il le faudra. Mais on a besoin de temps pour se connaître. C'est de bon augure pour la suite, c'est une victoire très importante mais il faut faire preuve d'humilité car on est encore loin du compte. »