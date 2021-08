Paris, une saison à bien commencer

En quête du 11e trophée des champions de son histoire, le neuvième de suite, le Paris Saint-Germain affronte Lille, ce dimanche, du côté de Tel-Aviv. L’occasion de bien démarrer la saison pour des Franciliens en quête de revanche, après la perte de leur titre en Ligue 1. Un match que Mauricio Pochettino aborde après sa première préparation complète, mais avec un effectif incomplet, suite aux différentes compétitions internationales.

Si Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Danilo Pereira et Georginio Wijnaldum suivent désormais un programme aménagé, les Sud-Américains (Neymar, Marquinhos, Paredes, Di Maria), mais aussi Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti et Pablo Sarabia ne sont pas encore revenus. Des absences auxquelles il faut ajouter les blessés, puisque Juan Bernat, Colin Dagba, Rafinha et Sergio Ramos n’effectueront pas le déplacement en Israël. De quoi donner matière à réflexion au coach argentin, qui pourraient tout de même faire appel à certains des premiers nommés, hormis Mbappé.

Retour de quelques internationaux au programme ?

"Nous devons attendre aux joueurs qu'ils soient en forme et ne prendre aucun risque sur leur condition physique. Pour l'avenir et pour la saison, il va être très important pour eux de se préparer au mieux. Je pense que Danilo, Wijnaldum, Kimpembe peuvent être prêts pour dimanche, mais nous devons les évaluer dans les prochains jours, car ils ne travaillent que depuis quelques jours sur le terrain d’entraînement, expliquait le technicien sur le site du club, après le match nul face à Séville, mardi (2-2). J'espère qu'ils pourront aider l'équipe dimanche dans une compétition que nous voulons gagner."

Une motivation qui animé également ses joueurs, qui espèrent faire le plein de confiance pour mieux démarrer l’exercice à venir. "On a fait beaucoup d’entrainements, on fait beaucoup d’efforts pendant cette préparation, explique Ander Herrera sur le site du club. on a fait tout ce travail pour le match contre Lille, donc je suis sûr qu’on va être prêts, prêts pour gagner un premier titre. Bien sûr, comme toujours avec beaucoup de respect pour Lille, parce qu’ils ont gagné le championnat et l’ont mérité. Donc on doit avoir beaucoup de respect, mais on est prêts." Les Lillois sont prévenus.