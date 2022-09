Pancrate : ''Quel plaisir de voir Messi''

Lionel Messi n’est pas le meilleur buteur du PSG depuis l’entame de la saison. Mais, il en est le meilleur passeur (7 assists, ex-aequo avec Neymar) et il ne serait pas exagéré d’avancer qu’il est le meilleur joueur des champions de France durant ces dernières semaines. La Pulga a retrouvé toute sa magie et les observateurs sont aujourd’hui unanimes pour dire qu’il n'est pas loin d'afficher le niveau qui était le sien à Barcelone.

« On n’a jamais perdu Messi »

Après le match contre Brest, samedi dernier, un certain Fabrice Pancrate a tenu à lui rendre hommage et saluer aussi son regain de forme. « Je ne dirais pas qu’on a retrouvé Messi parce qu’en fait on ne l’avait pas perdu, a-t-il indiqué dans un entretien au Parisien. Il était dans une phase d’adaptation, après vingt ans dans le même club. C’était juste une question de temps, de patience, de déclic. Donc, pour moi, ce qu’il fait aujourd’hui c’est du Messi, c’est tout naturel. Certes, il ne marque pas trop, mais quand vous voyez l’impact qu’il a sur le jeu, sa vista, les passes improbables qu’il trouve… ».



A 35 ans, le septuple Ballon d’Or est encore capable d’offrir du spectacle et faire vibrer les spectateurs. Sur un dribble, une ouverture, une passe ou un simple contrôle il fait lever les foules comme au bon vieux temps. « Quel plaisir de le voir jouer en vrai, enchérit Pancrate. Dès qu’il a le ballon, c’est un régal. Il n’a pas de déchet. Lui, le ballon c’est son ami. C’est incroyable. Même moi qui suis amoureux du football, je disais à mes amis : oui, j’avoue, je paierais pour le voir jouer. Tout le monde pensait que Paris l’avait juste pris pour son nom, qu’il était sur la fin. Mais non. Si Messi a relevé ce challenge-là, c’est qu’il s’en sentait capable. »