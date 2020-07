Où en est la formation lyonnaise ?

Le centre de formation lyonnais est de retour sur le podium national ! Dans le classement communiqué par la FFF cette semaine, l'OL suit le PSG et le Stade Rennais. Un rang logique pour un club qui a dominé ce classement pendant cinq ans avant de tomber à la quatrième place l'an passé. Mais derrière cette satisfaction, de nombreuses questions se posent. Récemment, le départ d'Amine Gouiri à l'OGC Nice avait provoqué la colère des supporters. Grand espoir lyonnais, il a été vendu à peine sept millions d'euros avant d'avoir dépassé les 15 apparitions chez les professionnels. Une véritable déception.

Aouar, le seul joueur formé à l'OL avec plus de dix titularisations



A cause d'une politique de recrutement agressive, notamment sur les Brésiliens au fort potentiel, l'Olympique lyonnais ne fait plus autant confiance à ses jeunes. La qualité est pourtant là. Les jeunes rhodaniens sont toujours aussi talentueux. Mais hormis l'exceptionnel Houssem Aouar qui pourrait bientôt partir, aucun joueur formé au club n'a dépassé les dix titularisations toutes compétitions confondues cette saison. Maxence Caqueret a pourtant convaincu et Rayan Cherki écrit l'histoire. Dans les colonnes du Progrès, Juninho avait tenté d'expliquer cette méfiance. Pour le directeur sportif, les efforts ne sont pas au rendez-vous et il le regrette. « La plupart des joueurs qui ne jouent pas, c’est parce qu’ils n’ont pas gagné leur place dans la semaine (…) Si tu penses que parce que tu es formé ici tu vas vite jouer, tu arrêtes les efforts. Si j’en avais onze de la maison, de haut niveau, ce serait l’idéal pour moi. »

Rudi Garcia défend sa gestion des jeunes joueurs



Certains signaux restent positifs. Cet été, deux jeunes ont signé un premier contrat professionnel : Melvin Bard qui a déjà goûté à la Ligue 1 et l'international U19 Yaya Soumaré. Mais pour quel avenir ? Dans la hiérarchie rhodanienne, de nombreux joueurs passent avant eux. Dans l'histoire lyonnaise, de nombreux néo-pros n'ont pas eu l'occasion de s'imposer. Bard, buteur contre La Gantoise, Cherki et Caqueret ont eu du temps de jeu pendant la préparation mais il va maintenant falloir confirmer sur la durée quand les matchs officiels vont débuter.

Pas forcément une mission aisée quand Rudi Garcia est assis sur le banc. L'entraîneur de l'OL n'est pas réputé pour sa confiance aux jeunes. Tout au long de la saison, il a pourtant défendu sa gestion des joueurs formés au club. Au début de l'été, il confiait au Progrès que ceux qui ne jouent pas n'ont simplement pas le niveau. : « Les jeunes jouent ici et s'ils ne jouent pas, c'est qu'ils n'ont pas le niveau, c'est aussi simple que ça. » Plutôt dans la saison, en conférence de presse, il avait reconnu certains challenges de la formation lyonnaise tout en affirmant faire confiance à la relève. « Il suffit de regarder depuis octobre pour savoir si je compte sur les jeunes ou pas. Rayan et Maxence ont effectué leurs débuts et ils n'ont pas joué que cinq minutes. Tous les jeunes ne peuvent pas sortir à l'OL. La grande difficulté quand on est dans ce club, c'est qu'on forme des joueurs pour jouer la Ligue des champions. »

Le travail semble donc être bien fait dans les équipes de jeunes mais la transition vers la Ligue 1 reste compliquée. Le centre de formation lyonnais est peut-être de retour sur le podium national mais désormais, ces jeunes doivent travailler dur pour hausser le club au même niveau chez les pros.