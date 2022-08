"On va faire de belles choses" promet Chancel Mbemba

Quel bilan faites-vous de votre premier mois marseillais ?

Le bilan, ça sera pour les journalistes. Pour l'instant, moi je bosse. Mais ça se passe très bien avec mes équipiers et avec les supporters. Tout le monde m'a bien accueilli et je suis heureux d'être ici. Partout où je suis passé, j'ai eu la chance que les choses se passent facilement, sans avoir besoin de forcer.

Pourquoi avoir choisi l'OM ?

C'était le bon choix après Porto. C'est le club N.1 en France, je l'ai senti dès le premier match au Vélodrome. Et il y a la Ligue des champions. Je suis un homme de défis et ici il y a une ambition. En travaillant, on va faire de belles choses ici. Et sentir les supporters, c'est très motivant.

Vous leur avez déjà offert un but, contre Nantes...

Le buteur congolais c'est Bakambu, moi je suis défenseur (rires). Mais quand il y a une opportunité, il faut la saisir. Après, la joie avec les supporters, je n'ai rien calculé, ça vient comme ça, c'était super.

La préparation a été apparemment terrible avec Igor Tudor. Vous avez vraiment souffert ?

Moi j'en ai profité. Mon dernier match c'était en mai. Ensuite, j'ai bossé individuellement mais c'est différent. Dans la vie il faut souffrir pour obtenir de bonnes choses, il faut toujours travailler. C'est quand c'est dur que ça paye. Le coach est sévère parce qu'il veut qu'on fasse les choses bien et avec concentration, pour créer des automatismes.

Que peut espérer l'OM en Ligue des champions ?

Pour nous c'est un défi. On veut faire plaisir aux supporters parce que pour eux ça fait longtemps. En 2020, avec le Covid, ils n'étaient pas là. On est un grand club, qui doit être le plus haut possible. On doit passer les poules, ça n'est pas facile mais c'est important pour donner une bonne image de l'OM.

Qu'est-ce qu'Alexis Sanchez peut vous apporter ?

C'est un grand joueur, il suffit de voir son parcours. Sa présence motive l'équipe, il rassure. Ses déplacements sont faits pour aider ses équipiers. Le défenseur en face peut toujours se dire +Alexis Sanchez, il ne passe pas+, mais lui il va créer l'espace qui va permettre à un autre de marquer.

Votre carrière a été marquée par une polémique sur votre âge réel. Est-ce quelque chose qui vous a freiné ?

Je ne calcule pas ça. Moi je suis droit. Ce sont des petits trucs, des gens qui parlent pour me décourager, me distraire. Mais mon objectif a toujours été clair et ça ne m'a pas du tout gêné. Des gens continuent, moi je fais mon boulot.

La sélection congolaise est importante pour vous. Comment avez-vous réagi quand le président de Naples a dit ne plus vouloir de joueurs africains à cause de la CAN ?

On est en démocratie, chacun pense ce qu'il veut même s'il y a des manières de dire les choses. Mais quand il a sorti l'argent pour prendre des Africains, personne ne l'a forcé. On est sélectionnés pour défendre le drapeau, il faut respecter ça. C'est un devoir envers notre pays natal.

Après dix ans de carrière en Europe, comment jugez-vous votre parcours ?

Les gens ne voient que ce qui passe à la télé mais j'ai beaucoup souffert pour arriver ici. Sortir d'Afrique, arriver en Europe, ça n'est pas facile. J'ai commencé le foot dehors, comme ça. Tout le monde disait +tu ne forces pas, c'est naturel pour toi+. C'était un don. Des clubs sont venus et j'ai réalisé qu'en faisant ça sérieusement, j'aurais peut-être une chance. Aujourd'hui, quand je vois ma famille, les responsabilités que j'ai, au Congo aussi, je suis fier de moi. En Europe tu te fais un nom. Puis quand tu as quelque chose, tu partages là-bas. Je ne peux pas satisfaire tout le monde, mais quand j'ai quelque chose, je fais.

Et comment imaginez-vous la suite ?

J'ai encore des choses à faire. Je dois bosser encore pour atteindre le très haut niveau. J'ai envie de gagner des titres et ici c'est possible. On va bosser pour ça."