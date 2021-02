Omar da Fonseca : "Sampaoli, en Argentine, on l'a massacré"

Jorge Sampaoli à l'Olympique de Marseille, est-ce une bonne idée ?

C'est un coach théâtral. Il théâtralise beaucoup de choses. En Argentine, il possède une cote catastrophique. Tout le monde dit que c'est un entraîneur qui avait une Ferrari et qu'il l'a cabossé. En Argentine, contrairement à ses autres postes, il fallait organiser l'équipe et on n'a rien vu avec lui. Il s'est même dénaturé car on considère que c'est un homme de caractère, nerveux et teigneux mais avec l'Argentine, il était un agneau avec Messi et Mascherano. En Argentine, on l'a massacré pour ça car il n'appliquait pas dans le vestiaire l'image qu'il renvoyait.

Et donc, le faire signer à Marseille, dans un club où on ne peut pas dire que tout soit déjà servi, c'est un pari. Faire obéir ses joueurs et faire adhérer un groupe à ses idées, ce sont deux trucs différents. C'est la nuance et il faut savoir dans quel but Marseille le fait venir. Il possède une notoriété et une carte de visite grâce à ce qu'il a fait au Chili et à Séville mais ce n'est pas le haut niveau ! Si l'idée, c'est de prendre un coach exubérant, original et qui fasse du bruit, alors oui c'est une bonne idée. Mais même là-dessus, ce sera différent pour lui puisqu'il ne parle pas la langue.

Jorge Sampaoli dit lui-même qu'il s'inspire beaucoup du travail de Marcelo Bielsa. C'est ce dont a besoin l'OM d'après toi ?

Quand Sampaoli a récupéré la sélection du Chili, Bielsa lui avait déjà tout préparé : il lui avait fait les courses, mis la table et choisi le menu. Avec Vidal, Alexis Sanchez, Vargas, Valdivia... Il est arrivé dans un équipe où tout était déjà plus ou moins construit. Alors, il a évidemment apporté des choses, le tout avec un esprit assez ambitieux. Le Chili jouait bien c'est vrai. Tout le monde le considère comme un fou mais il n'est pas dans la même folie que Bielsa. Parce que Marcelo Bielsa, dans sa folie, il garde des principes de vie, le fair-play, des valeurs humaines. Alors que Sampaoli, comme El Cholo Simeone, il est souvent à la limite. On sent chez lui un esprit de révolte, une volonté de prouver. Il n'a pas de scrupule, il se fiche du protocole.

Un point sur lequel on le critique beaucoup aussi, c'est par rapport à son entourage, son staff. Il se bagarre avec les gens, son ancien adjoint mais aussi son ancien préparateur physique parle mal de lui. Je ne sais pas si c'est de sa faute mais... Et dans plein de domaine, c'est l'opposé d'un Mauricio Pochettino par exemple. Pochettino, c'est un mec calme, posé, fidèle avec son staff, qui n'a pas besoin d'exhibitionnisme sur son banc de touche, discret. Un passionné avec une intelligence raisonnée. Sampaoli, c'est tout le contraire. C'est l'Argentin qui veut en mettre plein la vue, avec des tatouages, qui fait beaucoup de musculation. Il est beaucoup plus proche de Diego Simeone finalement.

En Europe, il n'a eu qu'une expérience, avec Séville (2016-2017). Cela n'a duré qu'une saison...

A Séville, même chose ! Il prend l'équipe après le départ d'Unai Emery. Séville vient de gagner trois Ligue Europa de suite (2014, 2015, 2016). Il débarque dans un environnement où il y a Monchi aussi (directeur sportif) et où tout était là-aussi installé et bien construit. Encore une fois, il n'a rien transformé même si à Séville, j'adorais comment jouait l'équipe. Dans les conférences de presse, il parlait football, ambition, attaque. Mais à Marseille, ce sera différent. Est-ce qu'il sait construire un projet ? Je ne sais pas.

Sous son mandat avec l'Argentine (2017-2018), on a commencé à en parler au début de l'interview, il a échoué à donner une identité de jeu à l'Albiceleste. Quel souvenir gardes-tu de son passage sur le banc argentin ?

Pendant la Coupe du Monde 2018, plusieurs fois, je l'ai mis minable. Les joueurs qu'ils alignaient, les choses qu'ils faisaient, certaines incohérences... Rojo en défense centrale, Mercado arrière latéral, Gago qu'il fait jouer alors qu'il est blessé. Et le pire, ce fut avec Enzo Pérez. Il l'a écarté du groupe des 23 avant le Mondial et ne l'a pas inclut dans la liste des réservistes. Le type est ensuite parti en vacances au Brésil boire des caïpirinhas.

Sauf que Manuel Lanzini se blesse juste avant le début de la compétition. Et bien Sampaoli a fait venir Pérez en Russie plutôt que de choisir parmi les 7 réservistes. C'est même Enzo Pérez qui le raconte, qu'il était dans un bar au Brésil et qu'il reçoit un coup de fil de son sélectionneur pour lui demander de les rejoindre en Russie. Il ne pensait même pas jouer et dès le deuxième match, contre la Croatie, il est titulaire alors qu'il n'a presque pas fait de préparation. Et contre le Nigéria, il est encore titulaire ! C'est scandaleux de faire ça.

Plus généralement, que peut espérer Marseille (actuellement 9ème de Ligue 1) sur cette fin de saison ?

(il hésite) A Marseille, Sampaoli pourra seulement compter sur Thauvin et Payet. Est-ce qu'avec lui, ils peuvent rehausser leur niveau ? Parce que Benedetto, je n'y crois plus. A moins que Milik soit un phénomène, Marseille ne sera pas en Champions l'année prochaine. Au mieux, il seront quatrièmes. Il vont essayer de gagner la Coupe de France, c'est tout.