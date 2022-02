L'attaquant de Montpellier Stephy Mavididi estime que le défenseur de l'Olympique de Marseille William Saliba peut être une star au sein de son club parent Arsenal. Il ne veut pas faire de vieux os du côté de l'Orange Vélodrome.



Mavididi est un ancien espoir des Gunners. Il n’a pas réussi à s’y imposer, mais il est sûr que l’arrière français finira, lui, par le faire. "Ce gars est un grand joueur", a déclaré Mavididi à LiveScore. "C'est l'un des meilleurs défenseurs du championnat, haut la main. Je pense qu'il va réintégrer l'équipe d'Arsenal la saison prochaine. Quand j'ai joué contre lui l'année dernière, je me suis dit : 'Comment se fait-il que ce gars ne joue pas à Arsenal ?'".



"Il est fort, bon avec le ballon, il lit bien le jeu, a poursuivi l'Héraultais, manifestement en pleine admiration devant la tour de contrôle marseillaise. Parfois, vous sortez du terrain et vous vous dites : 'Mec, respect'. Le défenseur vous a suivi, il vous a battu et neutralisé, c’est là que vous devez reconnaitre que c’est bon joueur. C'est l'un des meilleurs défenseurs centraux que j'ai affrontés. Tout le monde peut parler de Marquinhos, Thiago Silva, Jerome Boateng, mais il est là-haut. C'est celui qui m'a le plus surpris. Je suis aussi un fan d'Arsenal et en jouant contre Saliba, je me suis dit qu'on avait un très bon défenseur ici !".