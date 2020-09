OM- Villas-Boas : ''Un moment débile''

Depuis son arrivée en France, André Villas-Boas n'utilise pas d'éléments de langage. Le technicien portugais énonce clairement ses pensées en conférence de presse, et il n'a pas dérogé à ce principe ce vendredi, à deux jours d'un Classique très spécial contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Quel que soit le onze aligné par Thomas Tuchel, l'entraîneur de l'OM est conscient que son adversaire sera loin d'être à 100%. Un contexte favorable dont il espère profiter.

"Profiter des absences"

« On les retrouve dans un moment débile, malheureusement pour eux, a-t-il lâché. On a l'ambition de jouer mais il y a un écart tellement important. On veut profiter des absences et du manque d'entraînement de leurs joueurs qui vont reprendre après le Covid. C'est peut-être une chance. J'espère donner ce type de bonheur aux supporters» .