OM : Villas-Boas réagit au message de Payet

Dimitri Payet n'a pas vraiment apprécié d'être remplaçant lors du match contre Montpellier (3-1). Et dès son entrée en jeu à la 73eme minute, il l'a fait savoir. En effet, quelques petites minutes plus tard, le Français a marqué et permis à l'Olympique de Marseille de reprendre les commandes au tableau d'affichage. Pour fêter ce but, le numéro 10 a lancé un regard fixe et plein de rage en direction du banc au moment de sa célébration. Le lendemain, celui qui compte 38 sélections en équipe de France a même posté une photo, accompagnée d'un message, sur plusieurs réseaux sociaux. Les inscriptions "G-17" et "A-15" feraient référence à ses 17 buts marqués et à ses 15 passes décisives depuis 2019, toutes compétitions confondues. Beaucoup pensent que le Réunionnais visait son entraîneur, André Villas-Boas. Et ce dernier lui a répondu, sans aucune once de rancœur. Loin de là.

Une réaction calme de la part du Portugais



"Les passes décisives, les buts, c'est ce qu'on lui demande tous les jours", a alors répondu André Villas-Boas, quand des journalistes ont abordé le sujet ce vendredi en conférence de presse. L'entraîneur ne se sent pas forcément visé, en parle avec le sourire, et avoue même avoir liké la photo du joueur. Mercredi soir, il était conscient de la déception de son numéro 10 : "Bien sûr, il n'était pas très satisfait." Avec cette "dure" décision, André Villas-Boas souhaitait seulement que Payet "retrouve le niveau de l'an dernier." Au-delà du Portugais, d'autres personnalités ont réagit au message de Dimitri Payet. Notamment son ancien coéquipier Adil Rami. Présent dans une émission de RMC, l'ancien international français a partagé son avis : "Le but de Dimitri était plein de grinta, plein de rage. Mais il aurait dû remercier son coach au lieu de lui cracher dessus, ça, ça me dérange." Par la suite, Dimitri Payet a affirmé sur les réseaux sociaux qu'il ne visait absolument pas son coach.