OM : Villas-Boas n'est pas pressé de prolonger son contrat

Arrivé à Marseille lors de l'été 2019 avec l'ambition de redorer sa réputation, André Villas-Boas a depuis amené de nouveau le club phocéen en Ligue des Champions, même si l'aventure a été très compliquée, avec une dernière place dans le groupe C et seulement 3 points obtenus en 6 matchs. Alors que le mercato hivernal va ouvrir ses portes d'ici quelques heures - du samedi 2 janvier au lundi 1er février 2021 en France - le technicien lusitanien a parlé de son cas personnel lors d'une interview accordée à O Jogo. En fin de contrat en juin prochain, il a dévoilé l'état global des négociations entre les différents protagonistes. "Les parties se renvoient la balle. De mon côté, nous avons donné nos attentes à l’OM, et la direction marseillaise nous a donné les siennes et nous avons transmis les nôtres à nouveau", a affirmé le coach.



"Je n'ai pas, en ce moment, des résultats sportifs à la hauteur"



Il a aussi dévoilé qu'il avait été dérangé par un point précis de son contrat, lors du moment de son engagement avec l'Olympique de Marseille. "Quand je suis arrivé en France, je voulais signer pour un an seulement. Mais j’ai été obligé de signer pour deux ans, parce que c’est la loi française qui l’oblige, pour protéger les entraîneurs. La prolongation avec l’OM implique donc une chose que je n’aime pas tout de suite, c’est de signer à nouveau pour deux."



Les dernières performances de son équipe en 2020 (défaites face à Rennes et Anger, nul contre Reims), n'ont pas plu à l'ancien entraîneur de Shangai, qui a clarifié sa position par rapport à une éventuelle prolongation : "Je ne mets pas la pression sur le club, je ne suis pas pressé. Je n'ai pas, en ce moment, des résultats sportifs à la hauteur. Nous sommes cinquièmes à huit points de la première place avec deux matches de retard, mais nous devons les gagner. Quand le club voudra faire une proposition, je déciderai."Pour son premier match de l'année 2021, l'OM affrontera Montpellier, mercredi 6 janvier à l'Orange Vélodrome.