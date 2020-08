OM : Villas-Boas ne donnera pas sa chance à Mitroglou

Brest 🆚 OM - La conférence de Steve Mandanda & d'André Villas-Boas 🎙 https://t.co/n1D07Qxmo7

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 28, 2020

Kostas Mitroglou (32 ans) est de retour du côté de la Canebière. Après deux prêts infructueux à Galatasaray (2 buts en 9 matchs) et au PSV Eindhoven (2 buts en 18 matchs), l'attaquant grec a refoulé la pelouse du centre d'entraînement Robert-Louis-Dreyfus. Mais plus pour très longtemps à entendre son coach. André Villas-Boas, le technicien olympien, s'est exprimé ce vendredi en conférence de presse et ses déclarations ont été pour le moins honnêtes et franches à son sujet.a avoué le Portugais.L'avant-centre sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2021, possède un bilan famélique de 16 buts et 1 passe décisive pour 50 matchs avec le vice-champion de France 2019-2020 et il est fortement incité par ses dirigeants à trouver une nouvelle équipe pour cette saison.a lâché l'ancien coach de Tottenham.Pour ne rien arranger aux affaires de l'OM, Kostas Mitroglou est sur le flanc à cause d'une blessure à la cuisse contractée après seulement deux séances d'entraînement avec ses futurs-ex coéquipiers. Actuellement, la valeur de l'ancien joueur de Benfica est de 1,6 million d'euros selon le site Transfermarkt.