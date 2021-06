OM : Villas-Boas évoque son départ

En mars dernier, la fin de l'aventure d'André Villas-Boas a été officialisée. Dans une saison qui, pour lui, n'aura vraiment pas été de tout repos entre résultats chaotiques et colère des supporters, le technicien lusitanien est revenu sur son départ avec un point central : l'arrivée d'Olivier Ntcham, en provenance du Celtic Glasgow. Au lendemain de la signature du milieu de terrain, Villas-Boas avait présenté sa démission au club, afin de marquer son désaccord.

"Je n'ai pas dit oui pour Ntcham"

Ciblant son ancien directeur sportif, Pablo Longoria, qui est depuis devenu le président du club phocéen, André Villas-Boas s'est confié lors d'un entretien accordé à The Athletic. "L’une des choses convenues entre nous, c’était que nous ne signerions aucun joueur sans la validation du coach. Nous étions en janvier et nous avons reçu une offre d’Aston Villa pour l’un de nos milieux de terrain (Morgan Sanson). Mais nous avons loupé toutes les cibles que nous avions parce qu’elles étaient soit trop chères, soit c’était trop tard. Et soudain, nous n’avions plus d’options. Le lendemain, je me réveille, et je vois que nous avons recruté Ntcham. Ntcham! Je n'ai pas dit oui pour Ntcham. Nous n'avons pas eu de conversation où j’ai dit oui à Ntcham. Donc je suis parti", a-t-il indiqué. Également marqué par le départ d'Andoni Zubizarreta, Villas-Boas a expliqué qu'il ne serait pas contre le fait de diriger une équipe nationale dans le futur lors d'une Coupe du monde. Pour le moment, le natif de Porto n'a pas retrouvé de club. De son côté, avec son prêt terminé et un bilan de 4 matchs sous le maillot de l'OM en Ligue 1, Ntcham va retourner au Celtic.