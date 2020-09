Plus que deux semaines et le mercato estival fermera ses portes. Beaucoup de clubs s’activent en ce moment pour obtenir des renforts, car n’ayant pas beaucoup bougé dans ce domaine depuis le début de l’été. C’est le cas entre autres de l’Olympique de Marseille. Où en est le club phocéen en ce qui concerne l’attaquant qu’il vise ? Quels sont les joueurs susceptibles de partir d’ici la fermeture du marché ? Est-ce le club travaille sur la prolongation de ses cadres ? Autant de questions auxquelles a été appelé à répondre André Villas-Boas ce samedi matin.



Lors de la conférence de presse précédant le match contre le LOSC, le coach marseillais a donc surtout abordé les sujets qui intéressent les journalistes. Il n’a pas tout dévoilé des intentions de sa direction, mais a quand même révélé quelques informations intéressantes.





Le technicien lusitanien a commencé par affirmer qu’il espère garder l’ensemble des éléments qu’il a à sa disposition. « Tous les joueurs qui sont ici, je compte sur eux. C'est vous (les journalistes) qui voulez les faire partir. On discute avec ceux qui arrivent en fin de contrat à la fin de la saison. Mais on ne cherche pas à les écarter », a-t-il assuré. Est-ce à dire qu’il n’y aura plus de mouvements dans le sens des départs ? AVB ne peut le promettre : « Je ne pense pas qu’il y en aura, sauf pour les joueurs à qui on cherche une sortie. On n'a pas d'offres ».

« J’espère qu’on fera venir l’attaquant qu’on veut »



Avec Dario Benedetto comme seul véritable attaquant de pointe, l’OM est dans l’obligation de prendre une recrue devant. Par le passé, le club a toujours peiné à faire le bon choix à ce poste. Villas-Boas espère qu’il en sera différemment cette fois-ci : « J'espère si tout va bien on fera venir d'ici la fin du mercato l'attaquant qu'on a choisi. Si c'est une piste chaude ? Je ne peux vous dire ». A la question si ce buteur allait débarquer de l’Allemagne, l’entraineur a répondu non.



Enfin, Villas-Boas a aussi évoqué le dossier des prolongations. Même si ce n’est pas de son ressort, le Portugais voit de bonnes nouvelles arriver bientôt : « On a commencé les discussions avec Amavi. Thauvin pas de manière officielle mais des premiers échanges. Il manque Bouna (Sarr) et Max (Lopez). On va voir ». Pour rappel, cet été, Marseille a déjà fait signer de nouveaux contrats à Dimitri Payet et Steve Mandanda.