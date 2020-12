OM : Villas-Boas et la "très mauvaise expérience" de la Ligue des Champions

L'Olympique Marseille n'est pas parvenu à se hisser à la hauteur de la Ligue des Champions, terminant dernier de son groupe avec un bilan d'un seul succès en six matchs joués, dans un groupe composé de Manchester City, du FC Porto et de l'Olympiakos. Défait par Manchester City mercredi (3-0), le club phocéen va tenter de rebondir en Ligue 1, dès samedi à l'Orange Vélodrome face à l'AS Monaco (17 heures).





Ce vendredi en conférence de presse, André Villas-Boas a dressé le bilan de l'aventure de l'OM en C1, avouant avoir été marqué négativement par les résultats obtenus. "Je ne veux pas trop m'exprimer sur une chose qui a été une très mauvaise expérience. On a payé très cher les petits détails. On a manqué de percussion en attaque. C'est une Ligue des Champions particulière en raison de l'absence du public et du calendrier serré. Il faut se requalifier et faire mieux, montrer qu'on est capable", a-t-il indiqué dans un premier temps.

"Les incompétents sont ceux qui étaient ici et n'ont pas été capables de qualifier le club"

Avant d'adresser une critique nette envers les anciens du club phocéen, en raison de la non-présence de l'OM dans la compétition, au cours des sept dernières années : "Ce que le club pouvait parfois faire, maintenant on part du principe que c’est normal. C’était un rêve pour nous de qualifier l’OM, maintenant cela doit être un rêve de gagner le titre, sinon c’est une faillite. Non, ce n’est pas comme ça. Le club a raté la Ligue des Champions pendant sept années. Les incompétents sont ceux qui étaient ici et n’ont pas été capables de qualifier le club, ce n’est pas le contraire."



L'ancien entraîneur de Chelsea a aussi indiqué qu'il avait des ambitions ciblées pour la suite de la saison et l'année 2021. "Notre source de motivation, c’est le Trophée des Champions (le 13 janvier face au PSG), que l’on veut absolument avoir entre nos mains. C’est un premier objectif et nous en avons beaucoup parlé. Et évidemment, si on est capable de qualifier l’OM deux saisons de suite en Ligue des Champions, cela serait un gros exploit."