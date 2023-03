OM : vers un départ d'Igor Tudor à la Juventus de Turin ?

Igor Tudor futur entraîneur de la Juventus de Turin ? D'après des informations de Tuttosport, le coach croate de l'Olympique de Marseille serait la priorité des dirigeants de la Vieille Dame dans le cas où Massimiliano Allegri quitte la Juve l'été prochain. Le coach de 44 ans serait en pole position d'après les informations du média italien, lui qui a débarqué à l'OM l'été dernier en provenance du Hellas Vérone en Italie. Pour l'heure, la nouvelle direction de la Juve est plus que satisfaite du travail d'Allegri, qui gère le retrait de 15 points du club avec sérénité puisque son équipe est 7e et serait 2e sans ce retrait de points. De plus, son salaire de 7,5 millions d'euros rend un divorce difficile à se faire.

Tudor en pole pour débarquer à la Juve ?

Mais les dirigeants savent qu'Allegri pourrait aller voir ailleurs dans quelques mois et la prévoyance est donc de mise. Passé à la Juve comme joueur de 1999 à 2007, Tudor a laissé un très bon souvenir dans le Piémont et le fait qu'il soit jeune serait l'élément principal pour une venue du coach croate. Déjà adjoint d’Andrea Pirlo pendant une saison (2020-2021), Tudor connaît parfaitement la Juve, comme l'a d'ailleurs précisé l'ancien milieu de terrain italien, qui a parlé de Tudor comme d'un "excellent connaisseur" du club d'après les dires de Tuttosport.

Auteur d'une belle saison à l'OM, avec une deuxième place à sept points du PSG, leader, Tudor a cependant subi des éliminations dès la phase de poule de la Ligue des champions, puis en quarts de finale de la Coupe de France face à Annecy (2-2, 6 t.a.b. 7) qui sont les deux choses négatives de la saison marseillaise. Mais il pourrait donc bien ne pas s'attarder sur la Canebière...