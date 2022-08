"Tout le monde est disponible", avait déclaré vendredi Igor Tudor devant la presse, deux jours avant OM-Stade de Reims, le match de clôture de la première journée de Ligue 1. L'entraîneur marseillais ne parlait pas forcément de Jordan Veretout.



L'annonce de l'arrivée du milieu de terrain est intervenue vendredi soir, après le passage du technicien croate et du capitaine Dimitri Payet face aux médias. Igor Tudor sait aujourd'hui qu'il peut éventuellement compter sur l'ancien joueur de l'AS Rome.



La LFP a homologué à temps le contrat du Français, indique RMC Sport. En manque d'entraînements et de rythme, il ne serait pas étonnant que Jordan Veretout soit ménagé face aux Champenois.



La réponse tombera avec le groupe de l'OM qui pourrait être révélé samedi soir ou dimanche matin au plus tard.