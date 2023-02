OM : Valentin Rongier ne s'enflamme pas et encense Alexis Sanchez

Trois jours après sa victoire magnifique à l'Orange Vélodrome contre le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Coupe de France, l'Olympique de Marseille s'est imposé 2-0 sur la pelouse du Clermont Foot en Ligue 1. Une victoire importante qui permet au club phocéen de ne pas perdre sa deuxième place, chipée par Monaco un peu plus tôt, et de revenir à cinq points du leader parisien. En revanche, le capitaine Valentin Rongier a préféré calmer les ardeurs autour de l'équipe.

Valentin Rongier refuse de s'enflammer

"C'était le match piège par excellence, mais on est restés concentrés et très pro dans la manière de le préparer. C'est ce qui nous a permis de bien rentrer dans notre match et de remporter cette victoire. On n'est pas inarrêtable, il ne faut pas s'enflammer, je vous rappelle qu’on a perdu contre Nice à domicile (3-1 le 5 février), ça veut dire qu'on est loin d'être parfait, mais il y a beaucoup de choses positives. Il faut qu'on s'appuie dessus et qu'on continue de travailler"

Il a ensuite eu un petit mot pour son leader offensif Alexis Sanchez, auteur d'un doublé : "Il marque des buts (13 en 28 matchs toutes compétitions confondues, ndlr), il nous fait du bien, c'est un super joueur. Il nous amène toute sa qualité, son expérience. Dans ces matchs, c'est encore plus important, on est très content de l'avoir, il faut que ça continue".