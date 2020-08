OM : Une plainte contre deux supporters du PSG

À la veille de la finale de la Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain au Bayern de Munich, les responsables phocéens ont annoncé qu’ils avaient entrepris une action en justice à l’encontre de deux fans parisiens qui auraient craché ou uriné sur le Vélodrome et publier les vidéos sur les réseaux sociaux.

« Le contexte est tendu »

Ville méditerranéenne et touristique, Marseille accueille chaque année de nombreux touristes parisiens. Cet été, les vacances ont coïncidé avec le Final 8 et le fantastique parcours des coéquipiers de Kylian Mbappé en compétition européenne a créé quelques tensions. Dans un communiqué de presse, le club phocéen fait un point sur ce nouveau dossier : « Le contexte est tendu en raison de la finale de Ligue des champions qui arrive mais aussi de provocations de la part de touristes qui ont pu se filmer en train de cracher ou d’uriner sur le Vélodrome ou l’emblème de l’OM. Le club ne laisse rien passer et porte plainte contre les auteurs de ces deux vidéos. Nous poursuivrons toute personne coupable de tels agissements. »