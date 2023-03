OM : une bonne nouvelle pour Tudor mais également une mauvaise avant le déplacement à Rennes

L'Olympique de Marseille a peut-être tout perdu en moins d'une semaine et le club phocéen va devoir relever la tête au plus vite. Dimanche dernier, l'OM était giflé dans le Classique face au PSG avec une défaite 3 buts à 0 et huit points d'avance pour le club parisien en tête de la Ligue 1. Mercredi soir, les joueurs d'Igor Tudor étaient éliminés de la Coupe de France en quart de finale avec une défaite aux tirs au but face au FC Annecy, pensionnaire de Ligue 2. Deux défaites survenues à domicile, alors que le Vélodrome était en feu à chaque fois. Forcément, le coup est très dur et les joueurs pourraient bien être abattus mentalement. Mais dimanche, le club marseillais se déplace sur la pelouse de Rennes, un candidat à l'Europe et il devra gagner afin d'éviter une troisième défaite de suite.

Une bonne et une mauvaise nouvelle pour Tudor

Forcément, ce déplacement revêt un enjeu majeur, alors que l'OM n'a que deux points d'avance sur Monaco et Lens, qui ne cessent de chasser le club de la Canebière et sa 2e place. Les joueurs de Tudor doivent absolument gagner face à ceux de Bruno Genesio dimanche et le match sera chaud. Un match auquel pourrait prendre Jordan Veretout, étant donné que RMC Sport informe ce vendredi que le milieu de terrain international français était présent à l'entraînement. Après avoir subi un traumatisme à la cheville face à Annecy, les nouvelles ont été rassurantes et il pourrait donc jouer dimanche. En revanche, dans le rayon des moins bonnes nouvelles, Samuel Gigot est toujours absent. Le défenseur de l'équipe phocéenne est toujours en délicatesse avec sa cheville et il reste fortement incertain pour dimanche.

François-Régis Mughe, buteur mercredi face à l'équipe savoyarde avec un but à la dernière seconde du match, est également avec le groupe, comme depuis plusieurs semaines, mais il est le seul à ne pas avoir le même haut de survêtement que les autres car il n'a pas encore de statut professionnel. Pas sûr que cela dure encore longtemps après sa belle entrée en jeu mercredi soir en Coupe de France.